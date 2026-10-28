Coğrafi tescilli Çermik biberinde son hasat dönemi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine özgü yetiştirilen coğrafi tescilli Çermik biberinde son hasat dönemi başladı.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesine özgü yetiştirilen coğrafi tescilli Çermik biberinde son hasat dönemi başladı.
Tadı ve aroması ile tercih edilen Çermik biberinde yağışların başlamasıyla birlikte son ürün hasatları yapılmaya başlandı. Genellikle yemeklerin yanında pişirilmeden çiğ olarak tüketilen Çermik biberi, çevre ilçe ve illerde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Zincir marketlerinde manav reyonlarını süsleyen biber, aynı zamanda internette alışveriş sitelerinde de satılıyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçi Çermikliler de memleketlerine geldiklerinde, eş dost akrabalarına dönüş yolunda biberleri hediye olarak götürüyor.
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