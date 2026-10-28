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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilogram skunk, 37 kilogram esrar, 15 uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin esrar ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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