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        Diyarbakır'da meme kanserinde erken tanı semineri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde düzenlediği seminerde, meme kanserinde erken tanı, taramalar ve doktor kontrollerinin önemi ile hastalığın türleri ve tedavi yöntemleri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Diyarbakır'da meme kanserinde erken tanı semineri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde düzenlediği seminerde, meme kanserinde erken tanı, taramalar ve doktor kontrollerinin önemi ile hastalığın türleri ve tedavi yöntemleri ele alındı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerde kapsamlı sağlık taramalarını ve uygulamalı eğitimlerini ay boyunca sürdürdü. Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle kadınların sağlık hakkına erişiminin kolaylaştırılması amaçlandı. Bu kapsamda altı ilçede ve çok sayıda mahallede kadınların yoğun katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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        Erken tanı ve taramaların önemi anlatıldı

        Çalışmalar kapsamında son etkinlik, Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Meme Radyoloğu Uzman Dr. Derya Deniz Altıntaş’ın katılımıyla düzenlenen seminerde, meme kanserinde erken tanının önemi üzerinde duruldu. Seminerde sunum yapan Altıntaş, tedavinin yönünü belirleyen temel unsurların meme radyologları ve erken tanı olduğunu belirtti. Erken tanıya ilişkin konuşan Altıntaş, "Erken tanı dediğimiz şey, kitle el ile henüz hissedilmeden fark edilmesidir. Kendi kendine elle muayene çok kıymetlidir ancak elle muayenede de bazen geç kalmış olabiliriz. Önemli olan kontrollere gitmek ve taramaları yapmaktır" dedi.

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        Ağrı tek başına belirleyici bir kriter değil

        Halk arasında yaygın olan "ağrı varsa sıkıntı yok" söyleminin yanlış olduğunu belirten Altıntaş, ağrının tek başına belirleyici bir kriter olmadığını ifade etti. Ailesinde kanser hikayesi bulunanların ve 40 yaş üstü kişilerin mutlaka doktor kontrolüne gitmesi gerektiğini vurgulayan Altıntaş, meme kanserinin farklı türleri olduğunu ve tedavi yöntemlerinin de bu türlere göre değişiklik gösterdiğini kaydetti. Sunumun ardından kadınlar; bu alanda merak ettikleri konulara, sağlık deneyimlerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorularını yöneltti.

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