Ergani'de yağmur altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ergani Belediyesi Botanik Parkta tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Belediye Başkan Vekili Fırat Karaduman, Garnizon Komutanı Yarbay Erhan Eren, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk konulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

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