Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Tören, çelenk sunumunun ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        - Elazığ

        Elazığ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        REKLAM

        - Siirt

        Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        - Bingöl

        Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        REKLAM

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samanlı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı
        Dicle'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Dicle'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Ergani'de yağmur altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Ergani'de yağmur altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Coğrafi tescilli Çermik biberinde son hasat dönemi
        Coğrafi tescilli Çermik biberinde son hasat dönemi
        Diyarbakır'da meme kanserinde erken tanı semineri
        Diyarbakır'da meme kanserinde erken tanı semineri