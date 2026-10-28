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        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı

        Diyarbakır ABA Otizm Eğitim Merkezi, otizm eğitimcilerini ve otizmli aileleri Prof. Dr. Recep Keşli ile bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı

        Diyarbakır ABA Otizm Eğitim Merkezi, otizm eğitimcilerini ve otizmli aileleri Prof. Dr. Recep Keşli ile bir araya getirdi.

        Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Keşli, Diyarbakır'da bulunan Aba Otizm ve Eğitim Merkezi'nde aileler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Otizmin nedenleri, risk faktörleri ve tanı süreçleri üzerine konuşan Keşli, katılımcıların sorularını da cevapladı. Keşli, otizmin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek, ''Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM5 kriterlerinde nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Otizmin görülme sıklığında artış oldu mu? Evet, gerçek anlamda bir artış oldu. Bunun iki açıklaması var. Birincisi, gerçekten reel anlamda, insidans dediğimiz otizmin görülme sıklığında artış oldu. İkincisi ise otizm farkındalığının artmasıyla birlikte tanı sürecinde iyileşmeler yaşandı. Eskiden gözden kaçabilen vakalar, artık daha iyi tanınabilir hale geldi. Dolayısıyla her iki durum da mümkün. Nitekim veriler de bunu kanıtlıyor. İki, üç şey çok önemli. Birincisi, bilimsel temeli olmayan şeylerle vakit kaybetmesinler. İşte parazitlerdir, yok işte brokoli kökü filizi. Bunların hiçbirisi asla ve asla geçerli uygulamalar değildir. İkincisi, doğru metotlar, yani doğru bilimsel yöntemler çok önemli. Üçüncüsü de disiplinler arası yaklaşım çok önemli'' dedi.

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        ''Hepimizin elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor''

        Otizmli çocuklara ve ailelerine son derece şefkatle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Keşli, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yani bu insani bir durum ve tıbbi bir durum. Yarın bizim veya bizim neslimizden birilerinin başına ne geleceğini bilmiyoruz. Onun için bu konuda duyarlı olup elimizden gelen desteği insan olarak, baba olarak, hekim olarak, toplumda duyarlı bireyler olarak hepimizin göstermesi gerekiyor. Hepimizin elimizden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Bu programı düzenleyen eğitim kurumunun yöneticilerine ve müdürüne özellikle teşekkür ederim. Bu davetleri için de teşekkür ederim. Öncelikle okulda görevli olan eğiticilerle otizm hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sonra ailelerle de sorucevap şeklinde, otizmin tıbbi yönü açısından bir program yapacağız. Birazdan bu şekilde programımızı tamamlamış olacağız."

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        ''Amacımız bilimsel bilgileri ailelerimizle buluşturmak''

        ABA Otizm Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çaçan ise, eğitim merkezi olarak geçmiş zamanlarda düzenlenen konferanslarda olsun, kurum içinde düzenledikleri seminerlerde olsun, sürekli bilimsel bilgileri ailelerle buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Çaçan, "Ailelerde bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok eğitim profesörüyle, birçok eğitim hocasıyla ailelerimizi buluşturduk. Bugün de sağlık anlamında, tıp anlamında bir hocamız geldi. Profesör Doktor Recep Keşli hocamız. Burada da yine amacımız bilimsel bilgileri ailelerimizle buluşturmak, ailelerimizin otizm alanında, otizmle ilgili farkındalığını daha çok artırmak ve bilgileri onlara daha bilinçli bir şekilde aktarmaktır. Tabii, düzenlediğimiz bu eğitim semineri Diyarbakır'daki herkesin faydalanabileceği bir seminer. Öğretmenlerimizin, bu işte çalışan personelin, öğretmenlerin ve ailelerin hepsinin katılabileceği bir seminer. Zaten şu an içeride yoğun bir katılım da var. Ailelerimiz istedikleri soruları soracaklar. Çocuklarıyla ilgili merak ettikleri, tespit ettikleri sorunları dile getirecekler. Hocamız da bunlara bilimsel olarak cevap verecektir'' diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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