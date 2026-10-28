Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:34 Güncelleme:
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özcoşkun, mesajında, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerini hatırlatan Özcoşkun, şunları kaydetti:

        "Bu sözler, tarihe geçen bu büyük adım, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergesidir. Cumhuriyetimiz, birlik ve beraberliğimizin, milli irademizin ve bağımsızlığımızın en kıymetli emanetidir. Bizlere düşen görev, bu emaneti korumak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı
        Diyarbakır'da otizmle mücadelede farkındalık konferansı
        Dicle'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Dicle'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Ergani'de yağmur altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Ergani'de yağmur altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları