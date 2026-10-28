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        Diyarbakır'da çeşitli markaların taklidi ürünler ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen çok sayıda temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çeşitli markaların taklidi ürünler ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen çok sayıda temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde çeşitli markaları taklit eden temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin üretildiği ve depolandığı iş yerini belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen 75 toz deterjan, 1400 sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı, 5 bin 200 saç bakım ürünü, 10 bin 300 boş ürün şişesi, 20 rulo ürün etiketi ve 15 varil kimyasal madde ele geçirdi.

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        Ele geçirilen ürün ve üretim ekipmanlarına el konuldu. Piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen malzemelerin bulunduğu iş yeri ve depo mühürlendi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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