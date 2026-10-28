Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da taklit ürün imalathanesine operasyon: 10 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

        Diyarbakır'da taklit ürün imalathanesine operasyon: 10 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapıldığı tespit edilen iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 10 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Diyarbakır'da taklit ürün imalathanesine operasyon: 10 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

        Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapıldığı tespit edilen iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 10 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik şube müdürlüğü ekiplerince, Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapıldığı tespit edilen işyeri ve depoya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 75 adet toz deterjan (750 kilogram), bin 400 adet sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı (bin 508,8 litre), 5 bin 200 adet saç bakım ürünü (2 bin litre), 10 bin 300 adet boş ürün şişesi, 20 bin adet ve 8 rulo ürün etiketi, 15 varil kimyasal madde (yaklaşık 2 ton 370 kilogram) ele geçirildiği kaydedildi.

        REKLAM

        Ürün, ambalaj, etiket, kimyasal madde ve üretim ekipmanlarıyla birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan malzemelere el konulurken, taklit ürünlerin üretildiği işyeri ve depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Paylaşımda, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden taklit ürünlerin üretimi ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürülmekte olduğu vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da suni tohumlamadan sonuç alındı
        Diyarbakır'da suni tohumlamadan sonuç alındı
        Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Cumhuriyet coşkusu Diyarbakır'ın tarihi surlarında yankılandı
        Cumhuriyet coşkusu Diyarbakır'ın tarihi surlarında yankılandı
        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı