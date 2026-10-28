Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Ali Kuşçu İlkokulunda "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere rozet takılarak diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'ün de katıldığı programda, çocuklara erken yaşta sağlık bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verildi.

Etkinlik alanında ilk yardım, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor ve fiziksel aktivite başta olmak üzere birçok konuda stant kuruldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda sağlık ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı, çocukların merak ettiği sorular yanıtlandı.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Asiltürk, çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir toplumun temeli çocukluk döneminde atılıyor. Çocuklarımızın sağlıklarını korumayı küçük yaşlarda öğrenmelerini önemsiyoruz. Dengeli beslenme, düzenli hareket, kişisel temizlik ve ağız ve diş bakımı konusunda kazanılan her doğru alışkanlık, onların geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır. Ekim ayına kadar 14 bin öğrencimize ulaştık. Yıl sonuna kadar Diyarbakır'da 20 bin öğrencimizi bu programla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün rozetlerini takan çocuklarımızın her biri, öğrendiklerini ailesine ve arkadaşlarına aktaracak birer sağlık elçisi. Stantlara gösterdikleri yoğun ilgi ve öğrenme istekleri bizleri mutlu ediyor."