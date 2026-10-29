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        Tarihi Malabadi Köprüsünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Çatakköprü İlkOrtaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde hazırladıkları koreografi ve Tarihi Malabadi Köprüsü'nde düzenledikleri etkinlikle kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Tarihi Malabadi Köprüsünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Çatakköprü İlkOrtaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde hazırladıkları koreografi ve Tarihi Malabadi Köprüsü’nde düzenledikleri etkinlikle kutladı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü dolayısıyla Çatakköprü İlkokulu ve Çatakköprü Ortaokulunda kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramının coşkusunu hazırladıkları etkinliklerle yaşadı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, cumhuriyetin anlam ve önemini yansıtan koreografi çalışmasıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, cumhuriyet sevgisini ve birlik beraberlik ruhunu ortaya koydu. Kutlamalar kapsamında, bölgenin tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Tarihi Malabadi Köprüsünde de etkinlik düzenlendi. Tarihi köprünün eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu kez tarihi bir mekanda yaşadı.

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