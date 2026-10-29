Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Siirt, Bingöl ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülay Kılıç alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Zorluoğlu, milletin ortak eseri olan Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Samsun'dan başlayan milli mücadeleyi zaferle sonuçlandıran ve akabinde de Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle yad ettiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

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"Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki, milletimiz 103 yılda her alanda muazzam başarılar elde etti. 103 yılın ardından geldiğimiz noktada, başta terör olmak üzere atlattığımız birçok badireye rağmen milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü şekilde muhafaza etmeyi başarmak Cumhuriyet'imizin şüphesiz en kıymetli tarafıdır. Milletimizin birliğini ve beraberliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar koruyacağımıza, Cumhuriyet'imizi daha da büyüteceğimize, yücelteceğimize, onu insanlığın umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize dair tüm şehitlerimize buradan bir kere daha söz veriyoruz."

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Törende, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ekrem Canalp, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, alandaki vatandaşları selamladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Siirt

Siirt'te kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

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Kızılkaya, Siirt Yeni Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, katılımcıları selamladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadele, fedakarlık ve yeniden ayağa kalkma iradesinin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tarihi bir zaferle taçlandığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

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"Bu büyük zafer, milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkını dünyaya ilan etmiş, bağımsızlık meşalesi gelecek nesillere yol gösteren bir ışığa dönüşmüştür. Cumhuriyet, milli egemenliğimizin, hukuk devletinin, eşit vatandaşlığın ve ortak geleceğimizin temelidir. En önemli sorumluluğumuz, bu kıymetli emaneti korumak, kazanımlarını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmenin yolu tarihimizden, milli ve manevi değerlerimizden beslenmek, birlik ve beraberliğimizi korumak ve ortak hedeflerimiz etrafında kenetlenmekten geçmektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gücü, aynı bayrak altında, aynı vatan sevgisiyle birleşen aziz milletimizdir."

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Şiirlerin okunduğu törende çeşitli gösteriler sunuldu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri, "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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- Şırnak

Şırnak’ta kutlamalar, Vali Birol Ekici'nin Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'i korumanın en büyük görevlerinden biri olduğunu belirten Ekici, şunları dile getirdi:

"Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için 86 milyon vatandaşımız gece gündüz çalışmaktadır. Cumhuriyet'i korumak için Şırnaklılar ve milletimiz olarak 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. Cumhuriyetimizin bu coğrafyada bin yıldır kardeşçe yaşayan milletlerle bir sorunu olmamıştır, sorunumuz terör ve terör örgütleriyle olmuştur. Bugün terör bitmiştir. Türk, Kürt, Arap bu topraklarda etle tırnak gibi kardeşçe yaşamaya devam edecektir."

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Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, jimnastik, halk oyunları, oratoryo gösterisi ve bayrak gösterileri yapıldı.

Programda, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

- Elazığ

Elazığ'da kutlamalar, Vali Numan Hatipoğlu'nun Valilik makamında vatandaşların ve protokol üyelerinin tebriklerini kabulüyle başladı.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu, Vali Hatipoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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Törende, Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu, öğrenciler oratoryo gösterisi ve şiirler okudu.

Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Mardin'de farklı etnik yapıdaki insanların bir arada huzur içinde yaşadığını aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimiz, farklılıklarımızla bir arada yaşadığımız, eşitlik ve kardeşlik temelinde ortak geleceğimizi inşa ettiğimiz en değerli mirasımızdır. Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün de mayasıdır. Mardin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehirdir. Mardin'imiz Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek, kardeşçe, hoşgörü ve huzur içerisinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyet'imizin temel değerleriyle de mündemiçtir."

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Programda, şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Vali Akkoyun, yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verdi.

Mardin Diller ve Dinler Çocuk Korosu ise 4 dilde şarkı ve türkü söyledi.

Törene, Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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- Bingöl

Bingöl'de kutlamalar, Vali Cahit Çelik'in Valilik makamında vatandaşların ve protokol üyelerinin tebriklerini kabulüyle başladı.

Karşıyaka Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Çelik, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu,

Vali Çelik, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, İl Jandarma Komutanlığı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, İdare Mahkemesi Başkanı İsa Uykun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.