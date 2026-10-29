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        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

        Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

        Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç ve eşi Songül Kılıç, misafirleri karşıladı.

        Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

        Resepsiyona, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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