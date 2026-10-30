Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler tıkandı, hayat durma noktasına geldi

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hayat durma noktasına gelirken, Park Orman Altgeçidi, yağmur birikintisi nedeni ile tıkandı. İtfaiye ekibi altgeçidi araç trafiğine kapattı. Geri geri gelmekte zorlanan bir araç ise itfaiye aracıyla halatla çekildi. Urfa Bulvarı'nda ise sağanakla beraber kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu.

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