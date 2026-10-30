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        Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler tıkandı, hayat durma noktasına geldi

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte alt geçitler tıkandı, trafik durma noktasına geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler tıkandı, hayat durma noktasına geldi

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte alt geçitler tıkandı, trafik durma noktasına geldi.

        Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hayat durma noktasına gelirken, Park Orman Altgeçidi, yağmur birikintisi nedeni ile tıkandı. İtfaiye ekibi altgeçidi araç trafiğine kapattı. Geri geri gelmekte zorlanan bir araç ise itfaiye aracıyla halatla çekildi. Urfa Bulvarı'nda ise sağanakla beraber kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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