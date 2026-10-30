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        Büyükşehir Belediyesi yoğun yağış nedeniyle aksama yaşanan noktalara müdahale ediyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde yoğun yağış nedeniyle aksama yaşanan noktalara müdahale ediyor. Ekipler, kavşak ve yollarda biriken suları tahliye ederken itfaiye de ihbarlar doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı alanlarda çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi yoğun yağış nedeniyle aksama yaşanan noktalara müdahale ediyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde yoğun yağış nedeniyle aksama yaşanan noktalara müdahale ediyor. Ekipler, kavşak ve yollarda biriken suları tahliye ederken itfaiye de ihbarlar doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı alanlarda çalışma yürütüyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. DBB Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu koordinasyonunda, DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle sahada görev yapan ekipler, su birikintilerine ve su baskınlarına müdahale ediyor. Ekipler, yağış nedeniyle kavşak ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma yürütüyor. Suyun akışını engelleyen atıkları temizleyen ekipler, tıkanan mazgalları açarak yağmur suyunun tahliyesini sağlıyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamaları azaltmak ve yolları kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla su birikintilerinin oluştuğu noktalarda çalışmalar koordineli biçimde sürdürülüyor.

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        İtfaiye su baskınlarına müdahale ediyor

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de gelen ihbarlar doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı noktalara yönlendiriliyor. Ekipler, su basan alanlarda su tahliye çalışmaları gerçekleştirerek yurttaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için çalışıyor. Sahadaki ekiplerle ihbarları değerlendiren birimler arasındaki koordinasyon sayesinde ihtiyaç duyulan noktalara ekip ve ekipman yönlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ve ulaşımda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların, yağış kaynaklı karşılaştıkları olumsuzlukları ve müdahale taleplerini Alo 153 Çağrı Merkezine bildirebilecekleri belirtildi.

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