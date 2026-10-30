Kasım ayı indirimleri öncesi siber güvenlik uzmanından 'sahte site' uyarısı: Sanal kart kullanın

KASIM ayı indirim kampanyalarının yaklaşmasıyla uzmanlar, tüketicileri sahte indirimlere ve taklit e-ticaret sitelerine karşı uyardı. Siber Güvenlik Uzmanı Muhammed Çelik, dolandırıcıların büyük alışveriş sitelerinin birebir kopyalarını yaptığını belirterek, "Kullanıcılar ana kredi kartları yerine alışveriş tutarı kadar limit belirleyecekleri sanal kartları tercih etmeli" dedi.

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte 'Efsane Cuma' ve 'Muhteşem Kasım' gibi isimlerle duyurulan indirim kampanyaları kapsamında e-ticaret platformları yıl sonuna kadar çeşitli fırsatlar sunuyor. Alışveriş hareketliliğinin arttığı bu dönemi fırsata çevirmek isteyen siber dolandırıcılar ise sahte internet siteleri, yanıltıcı reklamlar ve taklit sosyal medya hesapları üzerinden insanları hedef alabiliyor. Kampanya döneminde yalnızca ürün fiyatlarına değil, alışveriş yapılan sitenin güvenilirliğine ve ödeme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

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'BÜYÜK ALIŞVERİŞ SİTELERİNİ BİREBİR TAKLİT EDİYORLAR'

Diyarbakır’da birçok kurumun siber güvenliğini sağlayan Siber Güvenlik Uzmanı Muhammed Çelik, e-ticaret yoğunluğunun siber dolandırıcılar tarafından fırsat olarak görüldüğünü belirtip, tüketicilerin özellikle gelen bağlantılara (link) karşı şüpheyle yaklaşması gerektiğini söyleyerek, “Bildiğiniz gibi ‘Efsane Kasım’ indirimleri başladı. Bu indirimlerle beraber özellikle hackerlar, dolandırıcılar yani kötü niyetli insanlar bu tür güncel indirimleri bekliyorlar. Bu indirimlerle beraber sahte linkler, sahte mağaza, firma sitelerini oluşturuyorlar ve bu oluşturdukları siteler üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini çalabiliyorlar ve çaldıkları zaman da bu kredi kartlarıyla yüksek limitlerde çekim yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız sanal medya sayfalarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu sayfalara daha önce alışveriş yapmış olabilirler. Bunu da söyleyeyim. Bu sayfalar IBAN bilgisi isteyerek kapıda ödeme değil de direkt havale yöntemiyle para teklif ediyorlar. Havale-IBAN yöntemiyle önden para alıyorlar ve bu ürünleri vatandaşların evlerine, ev adreslerine göndermiyorlar. Büyük alışveriş sitelerini taklit ediyorlar. Tamamen birebir aynı kopyasını yapıyorlar ve güvenilir site ibaresi de tarayıcı kısmında, link kısmında görünüyor. Ama bu görünmesine rağmen siteler bu şekilde şifrelense bile sahte oluyor. Eğer arama kısmında rastgele saçma sapan domain adları var ise bu kesinlikle dolandırıcılık yöntemidir. Ayriyeten bu tür siteleri internet sitelerinden doğrulayabilirler. Bu siteleri o şekilde doğruladıkları zaman sahte olup olmadığı anlaşılıyor” diye konuştu.

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'KAPIDA ÖDEME YÖNTEMİ KULLANILABİLİR'

İnternet alışverişlerinde ödeme güvenliği için sanal kart kullanımının kritik önem taşıdığını vurgulayan Çelik, “Kesinlikle sitelerin linklerini kontrol etmeliler. Gerekiyorsa, kredi kartlarını vermeleri durumunda sanal kredi kartı oluşturup, bu karta limitler belirlemeleri gerekiyor. Örneğin, alacakları ürün 500 liraysa, 500 TL şeklinde limitler belirleyecekler. O şekilde sanal kartı verebilirler. Çünkü sanal kartı verdikleri zaman sanal kartta belli bir limit olduğu için sadece o limit üzerinden işlem yapabilirler ve daha sonra işi bitirdikten sonra kullanıcılar sanal kartını kapatabiliyor. Ayrıca kapıda ödeme yöntemini de kullanabilirler. Sanal medya sayfaları için konuşuyorum, diyelim ki bir kişi dolandırıldı. Kredi kartı bilgilerini verdi ve kredi kartı bilgileriyle işlem yapılıyor. Anında bağlı olduğu bankayı araması gerekiyor ve bankaya durumu anlatıp hemen hızlıca kredi kartlarını iptal etmesi gerekiyor. Bu durumu yaşadığını herhangi bir polis karakoluna veya savcılığa bildirip başından geçen olayı ekran görüntüleriyle beraber ilgili kuruma verip, şikayetçi olması gerekiyor. Çünkü bu yöntemler çok revaçta kullanılan yöntemler. Bu yöntemlerle birçok vatandaşımız mağdur durumdadır. Hala davaları görülüyor ve hala da yenisi ekleniyor. Vatandaşlar her gelen dış bağlantı yani linke tıklamasınlar. Her alışveriş sitesinden de alışveriş yapmasınlar. Bilinir, güvenilir alışveriş sitelerine alışveriş yapsınlar. Her mavi tiki olan sanal medya sayfasından kesinlikle alışveriş yapmasınlar” ifadelerini kullandı.