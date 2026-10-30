Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Dicle'de öğretmenlere teknoloji içeren projeleri hazırlama eğitim verildi

        Dicle'de öğretmenlere teknoloji içeren projeleri hazırlama eğitim verildi

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde görev yapan 40 öğretmene TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması, Erasmus projeleri ve Avrupa Birliği akreditasyon programları hakkında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Dicle'de öğretmenlere teknoloji içeren projeleri hazırlama eğitim verildi

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde görev yapan 40 öğretmene TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması, Erasmus projeleri ve Avrupa Birliği akreditasyon programları hakkında eğitim verildi.

        Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirilme programında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi eğitmenleri Merve Ceylan ve Abdulgafur Koca ile Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen teknoloji çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Gelincik İlkokulu Müdürü Ramazan Sümer, teknoloji içeren projeler hakkında sunum yaptı. Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen teknoloji çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Gelincik İlkokulu Müdürü Ramazan Sümer, "Değerli öğretmen meslektaşlarımıza verilen bu eğitimlerle, okullarımızdaki öğrencilerimizin güncel teknoloji farkındalıklarını oluşturmalarını ve öğrencilerimizin öğretmenleri rehberliğinde proje geliştirmelerini hedefliyoruz. Dicle ilçemizde şu ana kadar 10 tane bilim söyleşini gerçekleştirdim. TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB robot yarışması Erasmus projelerinin nasıl hazırlanacağı ve nasıl katılım sağlanacağı hakkında bilgiler aktardık. Dicle ilçemiz genelinde şu ana kadar TÜİBATAK bilim söyleşi projemize 25 okulumuz başvuruda bulundu. Hedefimiz bu projeleri ilçedeki bütün okullarımıza yaygınlaştırmaktır. Bu eğitimlerin verilmesinde bizlere destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi yoğun yağış nedeniyle aksama yaşanan noktalara müdaha...
        Büyükşehir Belediyesi yoğun yağış nedeniyle aksama yaşanan noktalara müdaha...
        Diyarbakır'ın turizm vizyonu Güney Kore'de tanıtıldı
        Diyarbakır'ın turizm vizyonu Güney Kore'de tanıtıldı
        Diyarbakır'da iş yerleri sular altında kaldı
        Diyarbakır'da iş yerleri sular altında kaldı
        Diyarbakır'da iki aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Diyarbakır'da iki aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler tıkandı, hayat durma noktasına g...
        Diyarbakır'da sağanak yağışla alt geçitler tıkandı, hayat durma noktasına g...
        Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
        Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı