Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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