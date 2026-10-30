Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, SilvanBatman karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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