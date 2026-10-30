Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra atletik koşu çalışması yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor karşılaşması, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
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