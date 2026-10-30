Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra atletik koşu çalışması yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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