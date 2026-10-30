Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (3)

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı da yağıştan olumsuz etkilendi. Oluşan su birikintileri, onlarca kabri su altında bıraktı. Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

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