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        DÜ Rektörü Kamuran Eronat, Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:43 Güncelleme:
        DÜ Rektörü Kamuran Eronat, Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Eronat, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Osman Solmaz ile 28 Ekim'de Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı.

        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da yer aldığı forumda, yükseköğretimde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası akademik ortaklıkların geliştirilmesi ele alındı.

        "Orta Asya Eğitim, Bilim ve İnovasyon İçin Yeni Bir Alan" temasıyla Özbekistan Uluslararası Forumlar Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe 1500’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

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        Eğitim fuarında kurulan stantları ziyaret eden Eronat, daha sonra forum kapsamında YÖK Başkanı Özvar ile görüştü.

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