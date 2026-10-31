Diyarbakır'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Giriş: 31.10.2026 - 09:25 Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ