Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da "9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da "9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da "9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Almanya Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma ulusal ve uluslararası akademisyenler katıldı.

        " 'Jeoekonomik Kırılmalar Çağında İkiz Dönüşüm: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Perspektifinde Yeni Ekonomi' temasıyla 26-28 Ekim'de düzenlenen sempozyumda, küresel ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm süreçleri farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alındı.

        Sempozyum kapsamında yapay zeka, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve değişen üretim-tüketim alışkanlıkları başta olmak üzere küresel ekonominin gündemindeki konular değerlendirildi.

        REKLAM

        Akademisyen ve uzmanlar, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yönetim anlayışına, uluslararası ticarete ve kalkınma politikalarına etkilerini bilimsel çalışmalar ışığında ele aldı.

        İktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ekonometri alanlarında Türkçe ve İngilizce bildirilerin sunulduğu sempozyum, farklı uzmanlık alanlarından araştırmacıları ortak bir bilimsel zeminde buluşturdu.

        Sempozyumda yapılan değerlendirmelerde, ​​​​​​​dijitalleşme, teknoloji geliştirme, nitelikli istihdam, enerji verimliliği ve hukuki güvenin birlikte ele alınması ve bölgesel kalkınmaya ikiz dönüşüm perspektifinde yön verilmesi gerektiği tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı
        Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı
        "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalar...
        "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı ve Yurt Dışında Akademik Hadis Çalışmalar...
        DÜ Rektörü Kamuran Eronat, Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı
        DÜ Rektörü Kamuran Eronat, Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı
        Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (3)
        Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (3)
        DESOB Başkanı Ebedinoğlu: "Diyarbakır'ın 2027 bütçesinden beklentisi daha f...
        DESOB Başkanı Ebedinoğlu: "Diyarbakır'ın 2027 bütçesinden beklentisi daha f...