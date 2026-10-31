Diyarbakır'da acil müdahalede 'akıllı bileklik' dönemi; bir ayda 9 bin 397 kişiye uygulandı

DİYARBAKIR Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, hasta güvenliğini artırmak ve dijital kayıt sürecini güçlendirmek amacıyla 'akıllı bileklik' uygulamasını sürdürüyor. Ekim ayında müdahale edilen 10 bin 508 vakadan 9 bin 397'sinde kullanılan bileklikle, hastanın ilk müdahalesinden taburculuk sürecine kadar tüm takip kesintisiz sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen akıllı bileklik uygulamasıyla Diyarbakır'da sağlık ekipleri, olay yerinde hastaya ilk müdahaleyi yaptığı sırada kişiye özel dijital kayıt oluşturuyor. Bileklikteki karekod (QR kod) altyapısı sayesinde hastaya ilişkin tüm tıbbi veriler, yetkili sağlık personeli ve hekimler arasında güvenli sistemler üzerinden aktarılıyor. Uygulama; özellikle kimliği belirlenemeyen, bilinci kapalı olan veya afet ve toplu kazalarda çok sayıda yaralının bulunduğu durumlarda bilgi karışıklığının önüne geçilmesini sağlıyor.

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'KİŞİYE KESİNTİSİZ HASTA TAKİBİ SUNUYOR'

Uygulamanın detaylarını anlatan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Saniye Aba, sistemin kişiye özel ve kesintisiz hasta takibi sunduğunu belirterek, “Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri olarak hasta güvenliğini artırmak, dijital kayıt sürecini güçlendirmek amacıyla akıllı bileklik uygulamasını etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yenilikçi sistem bize hastalarımıza daha iyi müdahale edebilmemizi, vatandaşlarımıza daha iyi çalışmalar sunabilmemiz açısından yol açmıştır. Öncelikle olay yerine ulaştığımızda hastaya ilk müdahale esnasında bu akıllı bilekliği kullanıyoruz. Bu akıllı bileklik sayesinde hastalara eşsiz ve benzersiz bir kayıt atanıyor. Akıllı bilekliğimiz de bu şekilde oluşmaktadır. Bileklikte barkod numarası bulunmaktadır. Hastanelerde barkod okuyucular tarafından bu barkodlar okutulmaktadır. Daha sonra biz hastalara müdahale ettiğimiz esnada taktığımız bu akıllı bileklikler sayesinde kimliğine ulaşamadığımız ya da bilinci kapalı hastalar ile çok sayıda yaralının bulunduğu kaza veya afet durumlarında olası bilgi karışıklığının önüne geçmekteyiz. Akıllı bileklikler kişiye kesintisiz hasta takibi sunmaktadır” dedi.

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‘AFET VE KAZA DURUMLARINDA BU HIZLI KOORDİNASYON HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Akıllı bileklik kullanımının bilgi kayıplarını sıfıra indirdiğini vurgulayan Aba, “Olay yerinden hastayı ambulansa alana kadar, daha sonra ambulans naklinden hastaneye teslim sürecine kadar sağlık anlamındaki tüm bilgiler, kesintisiz olarak sisteme aktarılıyor. Böylece bilgi kayıplarının önüne geçmiş oluyoruz. Akıllı bileklikler, daha sonra hızlı ve etkili koordinasyonumuzu sağlıyor. Bileklik üzerindeki karekod altyapısı sayesinde sağlık ekipleri arasındaki bilgi akışını sağlıyor. Tıbbi müdahalelerimizi hızlandırıp, doğru tıbbi müdahaleler yapmamızı sağlıyor. Özellikle çok sayıda yaralının bulunduğu afet ve kaza durumlarında bu hızlı koordinasyon hayati önem taşıyor. Daha sonra hastaneye teslim sürecinde ise bilgi işlem personeli tarafından bu barkod okuyucular tarafından barkodlar okutuluyor ve hastaneye hastanın hızlıca giriş işlemleri sağlanıyor. Hasta taburcu olana kadar biz bu takip sürecini yakından görebiliyoruz. Hastaneye nakil işleminin olup olmadığına bakmadan, tüm hastalarımıza akıllı bileklik kullanıyoruz. Hasta ve yaralının akıllı bileklik ile ulaşılan bilgilerine bu süreçte görevli ve yetkili acil sağlık personelleri ile hastanede sadece yetkili hekimler güvenli altyapılar sayesinde ulaşmaktadırlar. Hasta ve yaralının akıllı bileklik ile ulaşılan bilgilerine herkes ulaşamamaktadır” diye konuştu.

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‘GÜVENLİK AÇIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL’

Saniye Aba, “Hastaya acil süreci boyunca yetkili ve görevlendirilen acil sağlık hizmetleri personeli ve hastanede sadece yetkili hekimler tarafından güvenli altyapılar sayesinde ulaşabilmektedir. Herkes bu bilgilere ulaşamamaktadır. Burada güvenlik açığı gibi bir şey söz konusu değildir. Bu bilgilere güvenli altyapılarla ulaşmaktayız. Örneğin buradaki karekodu herhangi bir vatandaş telefonla ya da herhangi bir barkod okutucu ile okutmaya çalışsa bu bilgilere asla ulaşamaz. Güvenli altyapılar sayesinde bizler ulaşabilmekteyiz. Diyarbakır’da Ekim ayı içerisinde 10 bin 508 vakadan 9 bin 397'sine akıllı bileklik kullandık. Bu sayımızı yüzde 100'e tamamlamayı amaçlıyoruz. Akıllı bileklik kullanımındaki temel amacımız hasta güvenliğini artırmak, bilgi kayıplarını azaltmak ve vatandaşlarımıza etkili, izlenebilir, nitelikli bir acil sağlık hizmeti sunmaktır” ifadelerini kullandı.