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        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında, 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda apartmanda bulunan 3’ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince tahliye edilen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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