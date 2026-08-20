Diyarbakır OSB'deki GES projesinin saha çalışmalarına başlandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesince (OSB), hayata geçirilen 5 megavat kapasiteli Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nde saha tesviye ve drenaj çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, santralin yaklaşık 65 bin metrekarelik alana kurulacağını belirtti.

Santralde 8 bin 100 güneş panelinin yer alacağını aktaran Fidan, "Yıllık yaklaşık 88 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek tesisimiz, Organize Sanayi Bölgemizde bulunan hizmet binalarımızın ve çevre aydınlatmalarımızın enerji ihtiyacını karşılayacak. Böylece OSB’nin kendi kullanımındaki enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Santralin kurulacağı alanda tesviye ve drenaj işlemlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Fidan, şunları kaydetti:

"Arazinin hazırlanmasının ardından diğer kurulum çalışmalarına geçeceğiz. Projemizi tamamladığımızda OSB'mizin hizmet binaları ve çevre aydınlatmalarında ihtiyaç duyulan elektriğin önemli bir bölümünü kendi GES tesisimizden karşılamış olacağız."