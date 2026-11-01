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        Diyarbakır Ulu Cami'ye turist akını

        Diyarbakır'ın en önemli tarihi ve dini mekanlarından olan Ulu Cami, yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Diyarbakır Ulu Cami'ye turist akını

        Diyarbakır'ın en önemli tarihi ve dini mekanlarından olan Ulu Cami, yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor.

        Terörsüz Türkiye süreci ile bölgede devam eden iyimser hava, turizmi de olumlu etkilemeyi sürdürüyor. Diyarbakır'ın en önemli ziyaret noktalarından biri olan Ulu Cami, yurdun dört bir yanından gelen turist kafileleri tarafından ziyaret ediliyor. Birçok inanca ve kültüre ev sahipliği yapmış olan eşsiz mimarisi ile göz kamaştıran tarihi Ulu Cami Diyarbakır'ın en önemli mabetleri ve simgeleri arasında yer alıyor. Aktivist Ramazan Yıldız, "Ulu Cami, Hurri medeniyetinin güneş tapınağıdır. Museviler burayı havra yapıyorlar. Havradan sonra Diyarbakır Hristiyanlar tarafından işgal edildiğinde kiliseye çeviriyorlar. 639 yılında Müslümanlar İyaz bin Ganem komutasında Diyarbakır'ı fethedip şereflendirdiklerinde, surlara İslam sancağı diktiklerinde, cami kiliseden camiye çevriliyor. Sultan Sasa'yı yerel topluluklar şehre vali yapıyorlar. Sultan Sasa'nın ilk işi, kiliseyi camiye çevirmek oluyor. Yanında ilim ve irfan yuvası olan Mesudiye medresesini kuruyor. Mesudiye medresesi şu anki İlahiyat Fakültesi gibi bir misyon üstleniyor, orada yüce Allah ve dini öğretiliyor. Medrese geleneği de o tarihten günümüze kadar Anadolu coğrafyasında yapılıyor, korunuyor, destekleniyor ve günümüze kadar getiriliyor. Bu coğrafya uzun bir tarihi geçmişe sahip. Birbirinden farklı inanç ve kültürler, bu coğrafyada hayat bulup, Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik katmıştır'' dedi.

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