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        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiye erleri tarafından çıkartıldı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiye erleri tarafından çıkartıldı

        Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Dönümlü Mahallesi’ndeki bir apartmanda çocuğun oynadığı metal parmağına sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu metal kesilerek çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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