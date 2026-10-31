Diyarbakır'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Giriş: 31.10.2026 - 18:52 Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
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