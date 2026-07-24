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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Lice'deki örtü yangınına ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde çıkan örtü yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Lice'deki örtü yangınına ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde çıkan örtü yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Vali Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında örtü yangını çıktığını belirtti.

        İlgili kurumların işbirliği ve etkin müdahalesi neticesinde yangının söndürüldüğünü aktaran Zorluoğlu, "Soğutma çalışması devam etmektedir. İlgili kurumlarımız yarın sabah itibarıyla hasar tespit çalışmasına başlayacaktır. Liceli vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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