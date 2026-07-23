GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 23.07.2026 - 22:19 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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