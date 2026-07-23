Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 22:19 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da örtü yangını; müdahale sürüyor
        Diyarbakır'da örtü yangını; müdahale sürüyor
        Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da orman yangını: Alevler yerleşim yerine ilerliyor
        Diyarbakır'da orman yangını: Alevler yerleşim yerine ilerliyor
        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargı...
        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargı...
        Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğuldu
        'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürülmüştü; istinaf sonrası k...
        'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürülmüştü; istinaf sonrası k...