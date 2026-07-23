Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.



İlçeye bağlı Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

