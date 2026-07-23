Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan sanıkların davasında karar

Diyarbakır'da 4 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin hükümlerin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından 1'i tutuklu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.



Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık S.D ile tutuksuz sanık B.E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hazır bulundu.



Duruşmaya tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B, M.M. ve E.H.T. katılmadı.



Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tüm sanıkların kendilerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması ve sanık S.D'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık da beraatini talep etti.



Maktul Ergün Arslan'ın eşi ve kardeşi Süleyman Arslan da sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Maktul Arslan'ın aile avukatı sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.



Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık S.D'ye "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay, tutuksuz sanık B.E. "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 27 gün, tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B, M.M. ve E.H.T. ise "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.



- Olay



Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.



Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıklardan B.E'nin "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, S.D'nin "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 11 yıl 8 ay, E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.



Sanıklar hakkında verilen hükümler, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmuştu.

