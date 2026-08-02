Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Dönenkaya ve Çalıönü mahalleleri arasındaki meşe ağaçlarının bulunduğu kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

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