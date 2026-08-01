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        Diyarbakır'da altyapı çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Diyarbakır'da altyapı çalışması nedeniyle bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Diyarbakır'da altyapı çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Diyarbakır'da altyapı çalışması nedeniyle bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı ile Çevlik Caddesi bağlantı noktasında, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yağmur suyu hattında oluşan arızanın giderilmesi amacıyla Karayolları ile DİSKİ ekiplerince bakım ve onarım çalışması yürütüleceği belirtildi.

        Açıklamada, yağışlı havalarda alt geçitte yağmur suyunun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaların, bugün saat 23.30'da başlayacağı ve yaklaşık bir hafta süreceği ifade edildi.

        Çalışmalar kapsamında Çevlik Caddesi Yenihal Kavşağı ile Şanlıurfa Bulvarı Yenihal Kavşağı arasındaki yol kesimi ile Şanlıurfa Bulvarı'nın Çevlik Caddesi ile kesişimindeki servis yolunun geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları, çalışma süresince trafik akışının Çevlik Caddesi'nin kuzey aksı, yan yollar ve bağlantı güzergahları üzerinden sağlanabileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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