Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Türeli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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