Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAN 881 plakalı otomobil ile 30 D 2083 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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