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        Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAN 881 plakalı otomobil ile 30 D 2083 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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