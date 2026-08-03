Diyarbakır'da çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü. Cücük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle otluk alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar alan zarar gördü.

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