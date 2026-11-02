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        Diyarbakır'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Diyarbakır'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde Fırat Bulvarı'nda bir sürücünün otomobille drift yaptığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 140 bin lira ceza verildi, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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