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        Diyarbakır'da "Tarım ve İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı" düzenlendi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Tarım ve İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Tarım ve İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı" düzenlendi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Tarım ve İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı" yapıldı.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamada, DTSO'nun teknik desteği ve işbirliğiyle Bismil Belediyesince yürütülen "Tarımda Kendi Kendine Yeten Bismil Projesi" kapsamında Halil İbrahim Oruç Parkı'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Prof. Dr. Öner Çetin, Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, Prof. Dr. Emine Beyza Üstün, Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak ve DTSO Proje Sorumlusu Mehmet Emin Paça'nın katıldığı belirtildi.

        Programda, projenin hedefleri ve planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildiği ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldığı kaydedildi.

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        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "'Tarımda Kendi Kendine Yeten Bismil Projesi' ile sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi, su kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor."

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