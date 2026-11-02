Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 11 bin 174 paket kaçak sigara, 225 puro, 136 elektronik sigara, 55 cep telefonu, 55 termos, 48 elektronik eşya ve 20 paket ısıtılmış tütün ele geçirildi, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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