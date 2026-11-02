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        Diyarbakır'da baca temizliğiyle yangın riskine karşı önlem

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent genelinde baca temizliği çalışmaları yürütüyor. Özellikle restoran, lokanta ile fırınlarda biriken yağ ve kurumların neden olabileceği yangınlara karşı düzenli temizliğin önemine dikkat çekiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da baca temizliğiyle yangın riskine karşı önlem

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent genelinde baca temizliği çalışmaları yürütüyor. Özellikle restoran, lokanta ile fırınlarda biriken yağ ve kurumların neden olabileceği yangınlara karşı düzenli temizliğin önemine dikkat çekiliyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede baca temizliği hizmeti vererek yangın riskini azaltmayı hedefliyor. Vatandaşların başvuruları üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, bacalarda biriken yağ ve kurumlar temizleniyor. Özellikle restoran ve lokantalarda bacalarda biriken yağ ve kurumlar, yüksek sıcaklık nedeniyle tutuşarak yangınlara yol açabiliyor. Bacadan çatıya ve çevredeki yapılara sıçrayabilen alevler, can güvenliğini tehlikeye atarken ciddi maddi hasara da neden olabiliyor. Yetkililer, yangın riskinin azaltılması için restoran ve lokantaların bacalarını üç ayda bir, fırınların altı ayda bir, konutların ise yılda bir kez temizletmesi gerektiğini belirterek vatandaşları düzenli baca temizliği konusunda uyarıyor.

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        Dijital baca takip sistemi ile yangın riskine karşı kalkan oluşturuluyor

        Diyarbakır İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Cengiz Özdağ, şehir merkezlerinde yangınların önemli bir kısmının, mutfak ve baca hatlarında biriken yağ ve kurum nedeniyle çıktığını ifade etti. Özdağ, "Düzenli temizlendiğinde önlenebilen bu yangınlar, ihmal edildiğinde ise büyük facialara yol açmaktadır. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak hayata geçirdiğimiz dijital baca takip sistemiyle yangın riskini adeta dijital bir kalkanla kontrol altına alıyoruz. Sistemimiz, yangın risk grubuna göre lokanta ve restoranlarda üç ayda bir, fırınlarda altı ayda bir, konutlarda ise yılda bir kez yapılması gereken temizlik süreçlerini takip etmektedir. Sistemi aktif olarak kullanmaya başladığımızdan itibaren yangın sayısında istatistiksel olarak önemli bir düşüş görülmüştür. Olası yüzlerce yangını henüz başlamadan, kaynağında önlemekteyiz. Teknolojinin imkanlarını vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kullanmaya, kentimizi daha güvenli bir geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'' dedi.

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        ''Temizlik ihmal edildiğinde büyük facialar yaşanabilmektedir''

        Baca temizliği için vatandaşların öncelikle Büyükşehir Belediyesinin evrak kayıt birimine başvuruda bulunmasının gerektiğini dile getiren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

        "Başvurunun ardından talep otomatik olarak sistemimize düşmektedir. Daha sonra baca amirlerimize iletilen talepler doğrultusunda amirlerimiz, profesyonel personellerle birlikte ilgili iş yeri, okul veya farklı işletmelere giderek temizlik hizmetini gerçekleştirmektedir. Diyarbakır'ın 17 ilçesi de dahil olmak üzere, üst yazı veya dilekçeyle başvuru yapılması halinde ekiplerimiz baca temizliği için ilgili ilçelere gitmektedir. Bacalar genellikle çatıya kadar uzanmaktadır. Özellikle restoran ve lokantalarda biriken yağ ve kurumlar, belirli bir süre sonra tutuşabilmektedir. Alevlerin üst katlara sıçramasıyla çatı da yanmaya başlayabilmektedir. Bu durum hem vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmakta hem de iş yeri sahipleri açısından maddi zarara yol açmaktadır. Bu nedenle lokanta ve restoranların bacalarını üç ayda bir, fırınların altı ayda bir, konutların ise yılda bir kez temizletmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımıza uyarımız, bacaların düzenli olarak temizlenmesinin yangınların önüne geçilmesinde önemli rol oynadığıdır. Temizlik ihmal edildiğinde büyük facialar yaşanabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın hem kendi güvenlikleri hem de çevrelerindeki insanların can ve mal güvenliğini korumak, herhangi bir risk oluşmasını önlemek adına baca temizliğini düzenli olarak yaptırmalarını istiyoruz."

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        Lokanta işletmecisi Şeyhmus Ata ise baca temizliğine önem verdiklerini aktardı. Ata, "Üç ayda bir baca temizliği yapmaya çalışıyor, periyodik bakımlarımızı aksatmıyoruz. Müşterilerimizin sis ve dumandan rahatsız olmaması için üç aylık bakımlarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Belediyeye de teşekkür ediyoruz. Talep formu oluşturduğumuzda ekipler hemen geliyor, hiçbir şekilde gecikme yaşanmıyor. Binanın can güvenliğini korumak ve muhtemel yangınları önlemek amacıyla üç aylık bakımlarımızı düzenli olarak yapıyoruz'' diye konuştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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