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        Vali Yardımcısı Aydın tribünde baba-oğula yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmadı

        Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, müsabaka öncesi statta koltuk anlaşmazlığı yüzünden bir baba ve oğlunun maruz kaldığı kötü muameleye müdahale ederek, onların uygun yerde maç izlemesini sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Vali Yardımcısı Aydın tribünde baba-oğula yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmadı

        Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, müsabaka öncesi statta koltuk anlaşmazlığı yüzünden bir baba ve oğlunun maruz kaldığı kötü muameleye müdahale ederek, onların uygun yerde maç izlemesini sağladı.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor'u konuk etti. Maçta ev sahibi takım sahadan 51'lik skorla ayrıldı. Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, maç öncesi statta yaptığı kontrollerde bir babaoğlun diğer taraftarların çirkin muamelesine maruz kaldığını gördü. Aydın, duruma müdahale ederek, babaoğlu uygun yerde ağırladı.

        Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün alınan galibiyet ve skordan ziyade herkesi derinden düşündürmesi gereken bir hususa dikkat çekmek istediğini ifade etti. Aydın, maç esnasında gerçekleştirdiği tribün kontrolleri sırasında sadece koltuk anlaşmazlığı yüzünden bir babanın ve evladının birkaç kendini bilmez kişi tarafından maruz bırakıldığı çirkin muameleye bizzat şahit olduğunu belirterek, "Aynı şehrin havasını soluyan, aynı rengin arkasında kenetlenen insanların bir çocuğa ve babasına yaşattığı bu tablo, ne insanlığımıza ne de kadim kentimizin ruhuna yakışmaktadır. Bugün müdahale edip evladımızı huzurla maç izleyeceği bir noktada ağırlamış olsak da asıl mesele şudur: Çocukların gülemediği, güvende hissetmediği bir tribünde alınan hiçbir galibiyetin anlamı yoktur. İmkânımız olsa o tribünlerin tamamını evlatlarımızın tebessümüyle doldururuz. Bu tür münferit olaylar elbette tüm tribünlere mal edilemez; ancak bilhassa çocuklarımız ve ailelerimiz hususunda herkesin çok daha hassas, çok daha kapsayıcı olması şarttır. Şehrimizi galibiyetten dolayı tebrik ederken; skoru değil, huzuru ve centilmenliği konuşacağımız 'temiz tribünler' için tüm hemşehrilerimizi el ele vermeye davet ediyorum" dedi.

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