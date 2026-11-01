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        Besnik Hasi: ''Güzel futbol oynadık, güzel futbol izlettik, güzel goller attık''

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Eyüpspor maçının ardından, "Güzel futbol oynadık, güzel futbol izlettik, güzel goller attık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Besnik Hasi: ''Güzel futbol oynadık, güzel futbol izlettik, güzel goller attık''

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Eyüpspor maçının ardından, "Güzel futbol oynadık, güzel futbol izlettik, güzel goller attık" dedi.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor'u 51 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, açıklamalarda bulundu. Hasi, ''Maçı 3 aşamaya ayırmak istiyorum. Birinci aşamada, ben açıkçası bu tarz rakiplerden çekiniyorum. Bütün hafta boyunca bu maçı ciddiye almaları noktasında oyuncularımın hepsine uyarılarda bulundum. Çok konuştuk ciddiye almamız gerektiği ile alakalı. Bütün maçlarda olduğu gibi bu maçta da 3 puan almak için buraya geldik. Aslında söylediklerimin hepsini yerine getirdiler. Gayet iyi işler yaptılar, maçı domine ettiler, oyunu domine ettiler. Güzel gollerle beraber maçı kazandık. İkinci aşamadan söz edersek sarı kart meselelerini biliyorduk. Bir sonraki haftada sıkıntı yaşama ihtimalimiz olan oyuncularımız vardı kart sınırında olan. O yüzden oyunculara da söyledim, kart yeme konusunda çok dikkatli olun, kart yemeyin diye. Nitekim bununla alakalı ben de bir reaksiyon almış oldum. Lafont hariç sarı kart sınırında olan oyuncuları çıkarmış oldum bir sıkıntı yaşamayalım diye. Üçüncü aşamada da şundan bahsetmek istiyorum, bazı oyuncularımız süre alması gerekiyordu. Sor gibi, onu oynatmam gerekiyordu maç ritmini yakalasın, alışkanlık kazansın diye. Çok harika işler yaptı. İki tane eksiden bahsedebilirim sadece, 40’dan sonra çok fazla rahattık, çok bireysel bir şeyler yapmaya çalıştık ekstradan ve zaten golü yedik. Bir de kırmızı kart meselesi. Ballet normal şartlarda böyle bir hareket yapacak oyuncu değil. Pozisyonu görmedim, büyük bir ihtimalle doğrudur, saygı göstermek lazım. Reaksiyon olarak belki rakipten uzaklaşmak istemiş olabilir. Yazık oldu çok da güzel goller attı, bir sonraki maçta olmayacak. Bugün çok güzel bir gündü diyebilirim. Güzel futbol oynadık, güzel futbol izlettik, güzel goller attık. Sadece kırmızı karttan dolayı rahatsızım. 10 maç üst üste, şu anki performansın şansa dayalı olmadığı çok açık. Şansla alakalı, tesadüfi olarak burada değiliz. Hiçbir rakipten puan çalmadık, hepsini kazandık. Oyuncularımız gayet iyi işler yapıyorlar, çok iyi iş çıkardılar. Geniş bir kadrom yok, her oyuncuya ihtiyacım var. Her oyuncu benim için çok önemli. Yazık oldu önümüzdeki hafta için, Ballet çok güçlü, çok koşuyor, yardıma geliyor. Maalesef Ballet’ten yoksun olacağız. Galatasaray durumları gayet iyi şu anda, maçlarını kolaylıkla kazanabiliyorlar. İyi bir durumdalar. Bizim için bir test maçı olacak. Göreceğiz nasıl dersler çıkarabileceğiz göreceğiz’’ ifadelerini kulandı.

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