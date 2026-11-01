Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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