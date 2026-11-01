Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 30'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Krasniqi, ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 10
35. dakikada Lutin’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gift Orban'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20
42. dakikada sağ kanattan Dia Saba'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Orban, ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Ballet'e aktardı. Kale önünde bulunan Ballet, kayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 30
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alpaslan Şen, Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Rayan Lutin, Dia Saba, Samuel Ballet, Gift Orban
Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Yira Sor, Gökhan Gül, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Chandrel Massanga, Zak Jules, Talha Ülvan (Hamza Akman dk. 31), Raux Yao, David Costa, Mete Kaan Demir, Bilal Boutobba, Lenny Pintor, Yusuf Barası
Yedekler: Umut Keseci, Horatiu Moldovan, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Abdelhamid Sabiri, Ahmed Abdullahi, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Konrad Michalak
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Ermal Krasniqi (dk. 13), Gift Orban (dk. 35), Samuel Ballet (dk. 42) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: El Yamiq (Eyüpspor)
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