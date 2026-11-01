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        Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: 5-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: 5-1

        STAT: Diyarbakır

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont - Mehmet Yeşil, Bates, Krasniqi (Dk. 55 Ali Turap Bülbül), Umut Meraş (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 55 Gökhan Gül), Ballet, Dia Saba (Dk. 78 Sor), Lutin, Gift Orban (Dk. 78 Mohamed Khalil)

        EYÜPSPOR: Emre Bilgin - El Yamiq, Jules, Mete Kaan, Talha (Dk. 31 Hamza Akman), Massanga, Costa, Pintor (Dk. 85 Arda Yavuz), Raux Yao (Dk. 62 Sabiri), Boutobba (Dk. 62 Michalak), Yusuf Barasi (Dk. 46 Abdullahi)

        GOLLER: Dk. 13 Krasniqi, Dk. 35 Gift Orban, Dk. 42, Dk. 51 ve Dk. 83 (P) Ballet (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 73 Abdullahi (Eyüpspor)

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        SARI KARTLAR: El Yamiq (Eyüpspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+1 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler)

        Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’in 10’unu haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla yendi.

        7’nci dakikada Lutin’in pasıyla savunma arkasına sarkan Ballet’in kaleci Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        13’üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mehmet Yeşil’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Krasniqi, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

        35’inci dakikada fark 2’ye çıktı. Lutin’in pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Orban, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

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        42’nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, bir gol daha buldu. Dia Saba’nın pasıyla ceza sahası için sağ çaprazında topla buluşan Orban, arka direkte müsait durumdaki Ballet’i gördü. Ballet, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

        51’inci dakikada ev sahibi ekip farkı 4’e çıkarttı. Raveloson’un pasıyla savunma arkasına sarkan Ballet, kaleci Emre’den önce topu önünde aldı ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 3-0.

        73’üncü dakikada Eyüpspor farkı 1’e indirdi. El Yamiq, pasıyla savunma arkasına sarkan Abdullahi, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

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        82’nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, penaltı kazandı. Zor, rakip ceza sahasına girdikten sonra El Yamiq’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

        83’üncü dakikada Ballet, penaltıda hata yapmadı ve farkı yeniden 4’e çıkarttı: 5-1.

        90+1’inci dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Sor’un skoru 6-1’e getiren golü atarken VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Alpaslan Şen pozisyonu yeniden izledi. Gol öncesinde Ballet’in El Yamiq’e yaptığı müdahale nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Ballet de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti.

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