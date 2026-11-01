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        Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 5 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 51'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Tredyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 5 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 51'lik skorla mağlup etti.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        51. dakikada Raveloson’un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Ballet, ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'i geçip boş kaleye topu gönderdi. 40

        73. dakikada El Yamiq’in uzun pasında kaleci Alban Lafont ile ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Abdullahi, düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 41

        82. dakikada ceza sahası içi sol tarafında El Yamiq'in müdahalesiyle Sor yerde kaldı ve maçın hakemi Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.

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        83. dakikada penaltıda topun başına geçen Samuel Ballet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 51

        Stat: Diyarbakır

        Hakemler: Alpaslan Şen, Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı

        Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi (Ali Turap Bülbül dk. 55), Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş (Kahraman Demirtaş dk. 86), Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 55), Rayan Lutin, Dia Saba (Yira Sor dk. 78), Samuel Ballet, Gift Orban (Mohamed Khalil dk. 78)

        Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Amadou Cisse, Berk Kızıldemir

        Teknik Direktör: Besnik Hasi

        Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Chandrel Massanga, Zak Jules, Talha Ülvan (Hamza Akman dk. 31), Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 62), David Costa, Mete Kaan Demir, Bilal Boutobba (Konrad Michalak dk. 62), Lenny Pintor (Arda Yavuz dk. 85), Yusuf Barası

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        Yedekler: Umut Keseci, Horatiu Moldovan, Anıl Yaşar, Ahmed Abdullahi, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Goller: Ermal Krasniqi (dk. 13), Gift Orban (dk. 35), Samuel Ballet (dk. 42, 51 ve 83) (Amed Sportif Faaliyetler), Abdelhamid Sabiri (dk. 73) (Eyüpspor)

        Kırmızı kart: Samuel Ballet (dk. 90+1) (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kart: El Yamiq (Eyüpspor)

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