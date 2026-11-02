Diyarbakır'da nesli koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülenen dağ keçilerinin yiyecek bulmak için gezintiye çıktıkları görüldü. Hayvan popülasyonu çeşitliliği açısından birçok hayvan türünün barındığı Çermik ilçesine, yaban hayvanı meraklıları ve fotoğraf tutkunları sık sık geliyor. Nesli koruma altında olan yaban keçilerini kaçak avlama bedeli her bir keçi için 940 bin lira. Bu ceza uygulanan idari cezalarla birlikte 981 bin lirayı buluyor. Ayrıca kaçak yolla avcılık yapanlara, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatılırken, mahkeme kararına göre para cezası ve hapis cezası da uygulanabiliyor.