Diyarbakır'da drift atan sürücü kamerada
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sürücünün drift atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 02.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sürücünün drift atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Fırat Bulvarında dün gece saatlerinde bir sürücü, drift atarak caddede ilerledi. Trafiği tehlikeye sokan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sürücünün drift atarak ilerlediği, diğer sürücülerin ise korna çalarak onu uyardığı yer aldı.
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